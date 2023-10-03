о простом коде и регулярных выражениях

Сэм Харрис в недавнем выпуске своего подкаста "Making Sense": "Граница между антисемитизмом и обычной моральной глупостью немного размыта, и я не…

Я так понимаю, что наши прямо сейчас заняли больницу Шифа и обыскивают все там. Меня уже некоторое время пугает мысль о том, что, может быть, под…